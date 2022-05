Premium Het beste van De Telegraaf

Wijkvrijwilliger Den Haag uit het niets neergeschoten: ’Dit moet stoppen’

Door Tanja Verkaik Kopieer naar clipboard

Willem

DEN HAAG - Een vrijwilliger die zich al achttien jaar inzet tegen verpaupering van de Haagse wijk Moerwijk is recent neergeschoten in de buurt waarbij hij zich zo betrokken voelt. Willem (57), actief voor de Moerwijk Coöperatie, werd op 11 mei in zijn borst geschoten tegenover het huis van zijn partner. Inmiddels kan hij vanuit zijn ziekenhuisbed zijn verhaal doen. „Dit moet stoppen.”