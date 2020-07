Ex-advocaat van president Trump weer opgepakt

Michael Cohen komt aan bij het appartementencomplex in New York waar hij zijn huisarrest uitzit. Ⓒ EPA

NEW YORK - Een ex-advocaat van de Amerikaanse president Trump is opgepakt en zit weer in hechtenis. De veroordeelde crimineel Michael Cohen (53) was van 2006 tot 2018 adviseur van Trump en gold in de media als diens fixer. Hij schond zijn huisarrest, citeren Amerikaanse media zijn advocaat.