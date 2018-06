Vastgoedprijzen drijven jonge bankiers uit Londen

Dat blijkt uit cijfers van het nationaal bureau voor de statistiek. Onder jongeren vanaf achttien is het vertrek al jaren enorm, maar de groep van 30 tot 39 jaar, de 'young ambitious thirtysomethings' heeft het record nu in handen.

De gemiddelde woning in Londen kost nu £402.800, omgerekend rond €506.4800, tegen een gemiddelde prijs voor Groot-Brittannië van rond £185.700 of zo'n €233.500.

City-bankier vlucht ook

Deze prijsdruk in vastgoed was al jaren zichtbaar, maar sinds juni vorig jaar is die met nog eens 10% toegenomen voor deze groep, met daarin de generatie die in The City carrière maakt.

Volgens analisten tegenover The Guardian is de waarheid van de migratiegolf achter de officële statistieken waarschijnlijk veel erger.