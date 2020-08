Blauwalg rukt snel op door hitte

Blauwalg is een cyanobacterie die leeft van voedingsstoffen in het water. Als het water opwarmt gaat de blauwalg bloeien. Dat zorgt voor een drijflaag op het water, waaruit voor mensen giftige toxines vrijkomen. Dat kan voor milde tot ernstige gezondheidsklachten zorgen. Het water in sloten, rivieren, plassen en meren stond op veel plekken al laag door de droogte. Nu het al een week zeer warm is, loopt de temperatuur van laagstaand water heel snel op. Onder meer voor de Delftse Hout en in Zeeland en voor de Waterlinie bij Zeewolde gelden waarschuwingen.

Landbouwers in de Brabantse Auvergnepolder mogen niet meer sproeien nu er geen vers water meer wordt aangevoerd vanuit het Schelde-Rijnkanaal. Het sproeiverbod is nodig om het water in de polder op peil te houden. Hoelang de maatregelen gaan duren hangt af van de groei van de blauwalgen, aldus het waterschap.

Provincies en waterbeheerders controleren de kwaliteit van het zwemwater op 770 plekken in Nederland. Op zwemwater.nl is te vinden waar veilig gezwommen kan worden.