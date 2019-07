Nepagenten aangehouden na oplichting langs A16

De personen hielden zich op in een zwarte Opel Astra en waren gekleed in politiegelijkend uniform. Ze vroegen een buitenlandse toerist om zijn legitimatie, maar die vertrouwde het niet en schakelde de politie in. Vervolgens gingen de nepagenten ervandoor in de richting van Rotterdam. Bij Hendrik-Ido-Ambacht werden ze alsnog ingehaald en gecontroleerd.

„De bijrijder bleek gekleed in kleding wat voor politie-uniform aangezien zou kunnen worden. De mannen verklaarden onderweg te zijn naar Rotterdam om daar een coffeeshop te gaan bezoeken. De mannen konden verder geen plausibele verklaring geven van hun verblijf hier en daarbij twijfelden wij aan de identiteit en verblijfsstatus”, schrijft de politie op Facebook. Een 28-jarige Pakistaan, en een 35- en 36-jarige Iraniër zijn aangehouden. „Zij bleken ook in het bezit van verschillende buitenlandse valuta.”

De aangehouden Pakistaan bleek op het bureau illegaal in Nederland te verblijven. Hij riep volgens agenten direct dat hij hier asiel aan wil vragen. „Van de mannen is het geld, de kleding en het voertuig in beslag genomen.” Ook wordt de bestuurder bestraft voor meerdere verkeersovertredingen.

Boete

Volgens de politie zijn er wel vaker buitenlandse bendes actief die met dit soort praktijken langs de snelweg proberen mensen op te lichten. Vooral buitenlanders worden daarvan de dupe. De nepagenten zeggen vaak dat er een verkeersovertreding is begaan en dat de boete daarvoor direct betaald moet worden. „Omdat een toerist veelal geen besef heeft van de werkwijze van de Nederlandse politie en regels, wordt deze ’boete’ veelal contant betaald.”

De politie roept getuigen van deze of andere nepagenten op om daar melding van te maken.