Zweminstructeurs vervolgd na verdrinkingsdood jongen in Lemmer

Het slachtoffer werd 6 februari aangetroffen op de bodem van het instructiebad van zwembad Ny Sudersé, waar hij met zijn groep zwemles kreeg.

LEMMER - Twee zweminstructeurs worden vervolgd voor dood door schuld nadat begin februari een 11-jarige jongen verdronk in een zwembad in het Friese Lemmer. De zweminstructeurs hebben volgens het Openbaar Ministerie niet goed op de jongen gelet, waardoor hij onder water kon raken en is overleden.