Paus: strijd tegen IS is wettig

De paus doelde in Ankara op de strijd tegen terreurgroep IS (Islamitische Staat), die in Irak en Syrië een kalifaat heeft gesticht. Door het bewind van IS en de burgeroorlog in Syrië zijn er bijna 2 miljoen vluchtelingen uit dat land de grens met Turkije overgestoken.

Alleen met een „krachtige gezamenlijke inzet” kan er langdurige vrede komen in het Midden-Oosten. Daarmee doelde hij omfloerst ook op humanitaire hulp aan de vluchtelingen uit Syrië. De paus betoogde verder dat een dialoog tussen verschillende geloofsgemeenschappen „een einde zal maken aan fundamentalisme en terrorisme”.

De Turkse president, Recep Tayyip Erdogan, keerde zich tegenover de paus tegen de groei van de angst voor de islam in het Westen en de vooroordelen die christenen en moslims over elkaar hebben. „Wij zien met pijn dat de vooroordelen tussen beide groepen in de islamitische en christelijke wereld groeien. In het Westen breiden het racisme, de islamofobie en de discriminatie zich uit”, constateerde Erdogan. Deze week beschuldigde de Turkse overheid Nederland ervan de Turkse gemeenschap te discrimineren en op een racistische manier te bejegenen.