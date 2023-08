Boskalis vindt het te riskant 2700 uitgebrande wrakken uit Fremantle Highway te halen

Rampschip in Eemshaven is een groot onveilig autokerkhof

Eemshaven - Boskalis schat in dat ze ruim 2700 uitgebrande en vaak grotendeels gesmolten auto’s niet uit de Fremantle Highway kunnen halen. Dat komt omdat het te gevaarlijk is om te werken op de ingestorte dekken van het rampschip dat in de Eemshaven ligt.