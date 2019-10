ME grijpt in tegen flessen gooiende betogers Malieveld

De actievoerders waren nog op het Malieveld toen ze met de flessen begonnen te gooien. Hierbij zijn geen agenten gewond geraakt. Wat voor maatregelen de ME precies neemt om de rust terug te laten keren, kan een politiewoordvoerder niet zeggen. Ook weet de zegsvrouw niet of er aanhoudingen zijn verricht en hoeveel mensen met flessen hebben gegooid.

Het protest van bouwers op het Malieveld liep rond 14.00 uur op zijn einde, iets eerder dan gepland. Het terrein liep leeg en de betogers gingen beetje bij beetje naar huis.„We kregen de indruk dat mensen het wel gehad hadden”, verklaarde organisator Grond in Verzet het vroege einde.

Een stoet van vrachtwagens, kraanwagens, diepladers met shovels en ander zwaar bouwmaterieel rijdt woensdagmiddag over de snelweg A12 Den Haag weer uit. De organisatoren kijken tevreden terug op het protest. „Het is goed verlopen. Alleen jammer dat de politiek niet iets daadkrachtiger is”, zei Klaas Kooiker na afloop. De aannemer uit Staphorst is een van de initiatiefnemers van actiegroep Grond in Verzet, die het protest heeft georganiseerd.

De politie verrichtte meerdere arrestaties bij de protestactie van de bouwsector in Den Haag. Op meerdere plekken in de Hofstad grepen agenten in met honden en getrokken wapenstokken.

Chaos A12

Er was chaos op de A12 / De Utrechtsebaan. De politie had die weg afgesloten voor deelnemers van het bouwprotest omdat het Malieveld vol was. Ondanks de rode kruizen reden veel velen toch verder, in de richting van het centrum van Den Haag. Verderop was de weg geblokkeerd door de politie en konden de bouwers niet verder.

„Er staat een waterkanon klaar. Tientallen agenten staan paraat . Veel voertuigen zijn inmiddels leeg. Iedereen loopt naar het Malieveld en laat op de snelweg zijn voertuig achter”, meldde verslaggever Lieke Jongbloed die bij de politiemacht staat.

Urenlang staat het verkeer op de A12 stil. Rijkswaterstaat meldde om 10.30 uur dat er 29 kilometer file staat. „We zijn eigenlijk een slachtoffer van ons eigen succes”, reageerde Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganosatie VNO-NCW.

De voertuigen blijven tot het einde van de protestactie op de Utrechtsebaan staan, laat de politie weten. Daarna leiden agenten ze zo snel mogelijk weg.

Agenten houden de wacht. Ⓒ ANP

Deelnemers aan het bouwprotest moesten hun voertuigen eigenlijk parkeren bij het stadion van ADO Den Haag, maar daar was het opvallend rustig. Weinig demonstranten volgden die adviezen op.

De verkeerschaos van boven gezien. Ⓒ ANWB

Honden en paarden

Aan de rand van het Malieveld werden ’palen uit bosjes getrokken’ en greep de politie in met honden en getrokken wapenstokken, bevestigt Telegraaf-verslaggever Martijn Schoolenberg. Ook politiepaarden zijn ingezet. „Op die plek wordt het nu wat minder gezellig.”

Ⓒ Regio15

Een tegendemonstratie van mensen die ageren tegen vleesconsumptie werd snel weggehaald door de politie.

Volgens de politie ging het puur om het blokkeren van de openbare weg. „De demonstranten van het bouwprotest zijn vanaf het Malieveld de Koningskade opgelopen. Dit zorgt voor een opstopping waardoor het overige verkeer niet verder kan rijden”, zo meldde de politie zelf.

„We roepen iedereen op het netjes te houden en zich te gedragen”, aldus een woordvoerder van VNO-NCW. „We willen een publieksvriendelijke actie. We roepen iedereen daarom op om de aanwijzingen van de politie te volgen.”

Politie deelt boetes uit

De politie heeft woensdagochtend bestuurders bekeurd die opzettelijk het kenteken van hun voertuig hebben afgeplakt. Volgens een goed ingelichte bron rond het protest had die betreffende groep een goede reden voor het afplakken: ze waren uit op rellen. Het gaat om een kleine groep uit het noorden van het land, waar vooraf voor was gewaarschuwd. „Die zijn erop uit om herrie te schoppen”, zo klinkt het. „Daarom hadden ze hun kentekens afgeplakt.”

De landelijke eenheid heeft tientallen bouwers beboet. Een woordvoerder bevestigt dat de politie vooraf geluiden had opgevangen van een groep die uit zou zijn op onlusten. „Maar de boetes staan daar ook los van. Die zijn puur uitgedeeld vanwege het feit dat de kentekens niet zichtbaar waren.”

Ook zijn enkele hongerige bouwers buiten het Malieveld bekeurd. „Zojuist hebben we een groep bouwers aangesproken die op de Benoordehoutseweg hun voertuigen hadden geparkeerd en een BBQ waren begonnen”, meldt de politie. „Dit is niet volgens de gemaakte afspraken. Zij mogen hier wel parkeren maar niet BBQ’en.”

Bekijk de laatste updates van onze verslaggevers: