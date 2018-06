Malaysia Airlines blundert opnieuw

'Wil je ergens naartoe, maar weet je niet waarheen? Onze eindejaarsaanbiedingen kunnen je zomaar helpen!', twitterde de luchtvaartmaatschappij. Als hashtag werd #keepflying toegevoegd.

De tweet werd al snel verwijderd. "Ik weet niet of ik wel in een vliegtuig van jullie wil zitten dat ergens naartoe gaat, maar waarvan de eindbestemming niet echt duidelijk is," schrijft een van de verbaasde twitteraars.

Gedoeld wordt op het verdwenen vliegtuig van de luchtvaartmaatschappij. MH370 verdween in maart tijdens een vlucht van Kuala Lumpur naar Peking. Malaysia schrijft dat de tweet enkel was bedoeld om reizigers te inspireren. Het bedrijf biedt zijn excuses aan.

Nog geen drie maanden geleden viel een tweet van Malaysia ook verkeerd. Reizigers konden meedoen met een prijsvraag: 'My Ultimate Bucket List'. Oftewel, een lijst met dingen die je wilt doen voordat je doodgaat. De hoofdprijs: een vlucht met Malaysia Airlines. De prijsvraag werd vrijwel onmiddellijk offline gehaald.

Dit jaar kwamen 298 personen om het leven nadat vlucht MH17 neerstortte in Oekraïne. Aan boord van vlucht MH370 zaten 239 mensen. Het toestel is nog steeds spoorloos.