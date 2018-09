Winkels Sierra Leone mogen toch open

Koroma zei dat hij verdere schade voor de ondernemers in het West-Afrikaanse land wil voorkomen. Volgens schattingen van de Wereldbank zal de ebola-uitbraak Sierra Leone tot eind volgend jaar meer dan 25 miljard euro kosten. Sierra Leone behoort met Liberia en Guinee tot de drie landen die het zwaarst door de ebola-epidemie zijn getroffen. In tegenstelling tot de situatie in de twee andere landen loopt het aantal personen in Sierra Leone met de besmettelijke ziekte de laatste tijd snel op.

