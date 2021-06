Amerikaanse krant weigert omschrijving ’zwarte schutter’ vrij te geven

Twee van de slachtoffers van de wilde schietpartij verkeren in kritieke toestand, zo maakte de politie in de hoofdstad van Texas bekend. Er werden twee schutters gezocht, onder wie een ’zwarte man met dreadlocks’, zo stond in een politiebericht vlak na de schietpartij.

De lezers van de Austin American-Statesman is die informatie ontgaan, omdat de krant de beschrijving van de politie ’te vaag’ vond. Bovendien zou het publiceren van het uiterlijk van de verdachte „schadelijk kunnen zijn in het tegengaan van stereotyperingen”, vermeldde de krant onderaan het nieuwsbericht in een toelichting.

Onschuldigen beschoten

Volgens CNN is één verdachte opgepakt. De burgemeester van de stad heeft het wapengeweld veroordeeld.

De exacte omstandigheden van de schietpartij moeten nog worden opgehelderd. De politie sluit niet uit dat het een gewelddadige clash tussen rivaliserende bendes betreft. Het was vrij druk op straat toen de bom barstte. De gewonden zouden vrijwel allemaal onschuldige omstanders zijn. Er worden camerabeelden uitgelezen.