Asten verbaasd over ongeluk stuntrijder

D. reed destijds in het Brabantse dorp met een motor het publiek in. Zes mensen raakten gewond, van wie een blijvend invalide is.

Burgemeester Hubert Vos van Asten zegt echter helemaal niks te weten van het ongeluk. "Ik wist er niks van. Niemand wist er iets van", zegt hij tegen Omroep Brabant. De organisatie blijkt destijds niemand van de politie of de gemeente geïnformeerd te hebben over het ongeluk.

Vos onderzoekt of er een civiele procedure tegen de organisatoren gestart kan worden, omdat er mogelijk geen verzekering was afgesloten.De burgemeester zoekt, vier jaar na het ongeluk, contact met het slachtoffer dat blijvend invalide is. "Ik wil mijn medeleven tonen, want echt... het was voor ons helemaal nieuw."