Vakantiegangers vluchten voor bosbrand uit Grieks dorp

Hoewel nog geen huis in het dorp op het eiland Evia (Euboea) in vlammen is opgegaan, spreken de plaatselijke autoriteiten over een nachtmerrie. Ook elders in Griekenland is het raak en kampen brandweerlieden tegen tientallen bos- en natuurbranden. Daarbij worden helikopters en vliegtuigen ingezet. De overheid waarschuwt voor nog meer branden door de extreem hoge temperaturen van tussen de 35 en 40 graden.

Griekenland wordt elke zomer geconfronteerd met bosbranden, aangewakkerd door droog weer, harde wind en temperaturen die vaak ver boven de 30 graden stijgen. In 2018 stierven 102 mensen in de kustplaats Mati, in de buurt van Athene, bij de ergste brandramp in Griekenland ooit. Volgens Griekse media zijn er vorig jaar 179 branden veroorzaakt door nalatigheid en waren er 26 opzettelijk gesticht.