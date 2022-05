CU moet kabinet scherper controleren op nieuwe bestuurscultuur

Na een ellenlange formatie besloot CU eind vorig jaar toch maar weer te gaan regeren met de VVD, D66 en CDA. Eerder had partijleider Gert-Jan Segers nog aangegeven dat hij dit vanwege de rol van premier Mark Rutte (VVD) in de ‘functie elders-affaire’ niet meer zag zitten. CU maakte alsnog een draai, maar lang niet alle leden zit dat lekker, bleek zaterdag tijdens het congres in Zwolle.

Want het nieuwe kabinet beloofde wel ‘nieuw elan’ en een nieuwe bestuurscultuur, maar de achterban ziet daar nog maar weinig van. Gewezen wordt daarbij op CDA-minister Hugo de Jonge die een woordenspelletje maakte van zijn betrokkenheid bij de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden en op de minister-president die volgens verschillende CU’ers nog steeds een selectief geheugen aan de dag legt.

CU’er Antonie Fountain wil daarom een koerswijziging zien bij de CU-fractie in de Tweede Kamer. „Verandert de bestuurscultuur wel, dan kunnen we daar als CU trots op zijn. Niet? Dat zijn we daar medeverantwoordelijk voor”, waarschuwt hij.

Zijn motie werd ruimhartig omarmd door zijn partijgenoten. De vraag is of de partijtop het ook daadwerkelijk als een koerswijziging ziet. CU schuwde het eerder ook al niet om als coalitiepartij een motie van afkeuring te steunen, toen de evacuatie van tolken en ambassadepersoneel uit Afghanistan gruwelijk mis ging. Toenmalige ministers Kaag (Buitenlandse Zaken) en Bijleveld (Defensie) stapten als gevolg daarvan op.

Ondanks dat de motie werd aangenomen willen verschillende CU’ers ervoor waken dat de verscherpte controle vanuit CU ook weer niet doorslaat in een andere richting, die óók in de Tweede Kamer wordt waargenomen: die van een afrekencultuur. Tijdens een discussie over de nieuwe bestuurscultuur en wat die zou moeten behelzen verwoordde een panellid de worsteling binnen eigen gelederen het zo: „Wij zijn niet de partij van een ongenadige afrekencultuur, maar wij zijn ook niet de partij van een toedekcultuur.” Liever ziet hij een ’genadecultuur’.

In de Tweede Kamer knetterde het eerder deze week ook al stevig. Premier Rutte kreeg een motie van wantrouwen aan de broek, omdat hij sms’jes op zijn oude Nokia niet had gearchiveerd. Rutte beet tijdens dat debat fel van zich af. Hij gaf te kennen dat hij vindt dat hij geen regels heeft overtreden en dat er wel erg weinig vertrouwen in hem is. „Als het vertrouwen er niet is, ga ik wel wat anders doen.” Het leidde in de oppositie tot ontevreden gezichten. Rutte heeft het gebrek aan vertrouwen zelf in de hand gewerkt, klinkt daar. En dat ze Rutte scherp controleren, is nu eenmaal hun taak.

De stand van de politiek baart CU-leider Segers zorgen. Volgens hem is Den Haag in ’een destructief rollenspel’ beland. „We hebben een ellendig politiek jaar achter de rug”, schetste hij in zijn congrestoespraak. „We staan tegenover elkaar. We zien de oppositie bij voorbaat zeggen: dat wordt niks. En een kabinet dat over de Kamer zegt: dat zijn alleen maar lastige mensen.”

Bij Segers voelt het aan als ’een woestijntocht’. Als een uitweg uit de klem ziet hij maar één oplossing: de terugkeer naar idealen in de politiek, weg van incidenten. „Ik snak naar samenwerking, het redelijke overleg. Daar is dit land groot mee geworden. Ik wil dat we niet druk zijn met onszelf, maar doen waartoe we geroepen zijn.”

Hij gaf aan dat zijn partij deze kabinetsperiode taboes niet zal schuwen. Hij noemde daarbij zaken als de eventuele krimp van de luchtvaart en het aanpakken van lachgasgebruik.