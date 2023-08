Trainer zet voetballer (18) uit ploeg, maar die neemt wraak met 40 handlangers

Waarom de trainer de jonge voetballer uit zijn ploeg gezet had, is nog onduidelijk, maar volgens de Duitse politie waren speler en coach wel telefonisch overeengekomen om hun vete diezelfde avond nog uit te praten. Toen de Armeense coach, zoals afgesproken, samen met een metgezel aankwam op de plaats van afspraak – een café in het Berlijnse stadsdeel Moabit – sloeg de stemming meteen om. De 18-jarige stond het tweetal namelijk al op te wachten, geruggensteund door tientallen familieleden en vrienden.

Knuppels, tasers en messen

Wat een goed gesprek had moeten zijn, ontaardde in een ordinaire vechtpartij. De veertigkoppige bende had voor de gelegenheid zelfs knuppels, tasers en messen meegenomen. „De twee mannen werden omsingeld door de groep, die hen aanviel met de voorwerpen die ze bij zich hadden”, citeert de Duitse krant Bild een politiewoordvoerder.

Hoewel de coach en zijn vriend zwaar in de minderheid waren, vochten ze toch terug. Twee van de belagers (van 17 en 26 jaar) raakten gewond en moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Ook de trainer en zijn 35-jarige vriend raakten gewond.

Gearresteerd

Getuigen belden de politie en die kon een einde maken aan de massale vechtpartij. „Veel van de betrokkenen raakten gewond, maar de meesten weigerden medische behandeling”, meldt de politie, die uiteindelijk ook knuppels, tasers en een mes in beslag nam. Een 28-jarige man werd gearresteerd, hij zou twee mensen verwond hebben met een mes. Het is niet duidelijk of het om de trainer en zijn kompaan gaat.

Tijdens de massale vechtpartij raakten uiteindelijk ook nog meer Armeniërs betrokken die de coach te hulp schoten. Volgens de politie namen er ook Turkse en Roemeense mannen deel aan de vechtpartij, schrijft Bild.