Aantal doden door ongeluk in Chinese mijn loopt op naar 23

Reddingswerkers waren zaterdag bezig met een noodgenerator in de koolmijn van Chongqing. Ⓒ AFP

PEKING - Het aantal slachtoffers na een mijnongeluk in het zuidwesten van China is opgelopen tot 23, meldden staatsmedia zondag nadat de reddingsoperatie was voltooid. Eerder was sprake van achttien doden. Een overlevende kon gered worden.