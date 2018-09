Rapport politie zet druk op cao-gesprekken

Uit het onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat politiemedewerkers vinden dat de menselijke maat verloren is gegaan. Agenten stellen ook dat de communicatie met de leidinggevenden stroef verloopt en zijn ontevreden over de manier van leidinggeven.

Verder hebben ze weinig vertrouwen in hun werkgever en de beleidsmakers in 'Den Haag'. Volgens de onderzoekers heeft dit mogelijk ook te maken met de huidige reorganisatie van de politie.

De onderzoekers concluderen dat de uitvoering van het personeelsbeleid onvoldoende is. Zo heeft bijna een derde van de medewerkers het afgelopen jaar geen functioneringsgesprek gehad. Ook worden afspraken over vooral scholing een loopbaanontwikkeling lang niet altijd nagekomen.

Politiemensen zijn overigens wel tevreden over het werk zelf. Agenten waarderen de inhoud van het werk, de zelfstandigheid die ze hebben, de werktijden en de relatie met collega's.

Hoewel er kritiek is op de communicatie met chefs en stijl van leidinggeven, zijn de politiemensen wel te spreken over de relatie met hun leidinggevenden. Minder tevreden zijn ze met de administratieve belasting, werkdruk en de geringe waardering.

,,Wij als ACP en de andere politiebonden zijn niet verrast. In tegendeel, wij roepen al jaren dat dit aan de hand is'', reageert Van de Kamp. ,,Wij betreuren het zeer dat dit nu pas door wetenschappelijk onderzoek van het wetenschappelijk bureau van de minister (Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie, red.) zelf is vastgesteld. Daardoor is er veel te lang niets aan gedaan.''