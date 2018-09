Hangjongeren terroriseren autisten

Het gaat om in totaal vijf appartementen boven wijkcentrum De Lichtenberg die worden bewoond door jongeren met een verstandelijke beperking. Zij worden nu al maandenlang geterroriseerd door rondlummelende onverlaten.

Nadat de slachtoffers eerder vooral op de korrel werden genomen met etensresten, wordt ze sinds kort ook de stuipen op het lijf gejaagd met zwaar illegaal vuurwerk. Een van de autistische bewoners is intussen de zorgwoning ontvlucht en durft niet meer terug.

Maatregelen

De gemeente Oude IJsselstreek erkent de problemen: ,,Al enige tijd is er overlast. In de afgelopen weken is die geëscaleerd en zijn er diverse incidenten geweest.” De gemeente kondigde daarop maatregelen aan. Zo is de aangrenzende voetbalkooi gisteren met onmiddellijke ingang gesloten. Daarnaast worden een dezer dagen camera’s en extra verlichting opgehangen.

Zorgorganisatie Estinea is blij met de maatregelen. ,,Of dit van tijdelijke aard is, hangt wat ons betreft vooral af van hoe de situatie zich ontwikkelt”, reageert woordvoerster Annemarieke Vreeman. ,,Het gaat ons vooral om een veilige en fijne woonomgeving voor onze cliënten.”