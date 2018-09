Wilders bezoekt Wilders in Persmuseum

Volgens de museumdirecteur was het een bijzonder leuk bezoek. „De expositie is soms best hard. Hij toont twee kanten van Wilders, over de politicus als demon en als verlosser. Maar hij vond het interessant om te zien en moest soms zelfs lachen om zaken waarvan hij zelf ook wel vindt dat het eigenlijk niet om te lachen is.”

De PVV'er was door Beugeling uitgenodigd om begin oktober bij de opening van de tentoonstelling aanwezig te zijn, maar daaraan gaf hij geen gehoor. De expositie Geert Wilders, 10 jaar mediafenomeen is nog tot en met zondag open. „Kennelijk wilde hij hem toch nog even zien.”

Wilders zag volgens Beugeling in het Persmuseum ook mediauitingen over zijn persoon die hij zelf nog niet kende. Zo stuitte hij op een voor hem onbekende spotprent van Peter van Straaten uit de tijd dat de blonde politicus net afscheid had genomen van de VVD. Wilders bracht ruim drie kwartier in het museum door. Er waren op dat moment geen andere bezoekers.