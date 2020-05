Dieven nemen kostbare klok mee uit kasteel Twickel

De tafelklok met speelklokken stamt uit 1790. Het is het enige dat gestolen is. „Prachtig gemaakt door Andriese uit Grouw, met schilderingen van Schultze. De klok moet terug”, zo is te lezen op het Twitteraccount van het kasteel. Hoeveel de klok precies waard is, is onduidelijk.

Volgens RTV Oost is de politie op zoek naar minimaal drie daders. Zij zouden aan de achterzijde van het pland een luik hebben geforceerd om zichzelf zo toegang te verschaffen tot het kasteel. Het alarmysteem ging af, maar de dieven wisten te ontkomen. Ze vluchtten met een auto die geparkeerd stond in de berm van de N346.

De politie hoopt in contact te komen met getuigen.