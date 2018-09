Perfecte foto wordt student fataal

De jongen klom woensdag met acht vrienden op het dak van het leegstaande gebouw van het wintercircus, om vanaf daar de mooiste foto's van het uitzicht over de stad te kunnen maken.

Het dak bleek echter rot, waardoor de jongen erdoorheen zakte en voor de ogen van zijn vrienden een val van twintig meter maakte. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Volgens de politie is het zeker dat er sprake was van een ongeval. "Alles wijst op een bijzonder spijtig ongeval", zegt woordvoerster An Schoonjans in Het Laatste Nieuws. Meerdere mensen waren getuigen van de fatale val.