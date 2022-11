Kwart van gecontroleerde truckers bij bloemenveiling Aalsmeer zit mogelijk met drugs op achter het stuur

Omdat het onderzoek naar het gebruik van drugs achter het stuur tijdrovend is, kon de politie maar 30 personen controleren via een speekseltest. Desondanks werden er zeven van hen als verdachte aangemerkt. Een bloedonderzoek moet duidelijkheid verschaffen of zij ook daadwerkelijk drugs gebruikt hadden. Een van de gecontroleerde truckers gaf naderhand openlijk toe dat hij voordat hij aan zijn rit begon harddrugs had genomen.

Of de truckers ook tijdens het rijden nog onder invloed waren of dat het ging om resten van eerder drugsgebruik, moet uit verder onderzoek blijken. Dat onderzoek kan nog enkele weken op zich laten wachten.