60 tips in heropende moordzaak Sjaak Gerwig: ’Bewoners weten meer...’

De politie is nog op zoek naar mensen die in 1995 bij Gerwig in de buurt woonden in Utrecht. „We zijn ervan overtuigd dat er onder de bewoners van destijds meer mensen zijn die weten wat er met Sjaak is gebeurd en die toch nog niet met ons hebben gesproken”, aldus de coördinator van het onderzoek Rob Boon. Die buurtbewoners wordt dringend gevraagd contact op te nemen met de politie.

De politie onderzoekt of Gerwig een financieel conflict had met iemand in de wijk waar hij woonde en of dit de aanleiding zou kunnen zijn geweest om hem om het leven te brengen. Het was al bekend dat hij de laatste maanden van zijn leven veel gokte.

Dader verdwenen

De destijds 18-jarige Gerwig werd in 1995 dood gevonden in het water bij Laagraven, tussen Utrecht en Houten. Indertijd was daar vlakbij een homo-ontmoetingsplaats. De Utrechter was op zijn hoofd geslagen. De dader is nooit gevonden.

Afgelopen zomer werd het onderzoek naar Gerwig heropend, nadat er nieuwe informatie over de moord was binnengekomen. Er werd aandacht aan de zaak besteed in het televisieprogramma Opsporing Verzocht en in de Utrechtse Rivierenwijk werd huis-aan-huis een speciale krantenbijlage over de zaak verspreid. Eerder is de beloning voor de gouden tip in deze cold case verhoogd naar 30.000 euro.