Kans op executie door uitlevering

David Carl Smith (40) kan ieder moment aan de VS worden uitgeleverd, zonder de garantie dat hij daar niet de dodelijke injectie krijgt.

Smith kwam vorig jaar naar Nederland omdat zijn vriendin hier woont. Hij wordt verdacht van het vermoorden van een prostituee in een hotelkamer in Beaumont, Texas, twee jaar geleden. Hoewel in het uitleveringsverzoek staat dat er geen sprake is van een doodstrafdelict, beweerde de Texaanse aanklager onlangs in een interview het tegenovergestelde.

In Texas is het mogelijk om op ieder moment de aanklacht te wijzigen en alsnog de doodstraf te eisen, weet advocaat Stapert. „Texas heeft lak aan federale Amerikaanse wetgeving en gaat volledig zijn eigen gang”, aldus Stapert. Bijna de helft van alle Amerikaanse executies wordt in Texas voltrokken.

Nederland verzet zich in alle gevallen tegen de doodstraf en maakt zich hard voor wereldwijde afschaffing van executies. „In de zaak van David Carl Smith dreigt Nederland zijn eigen principes te verkwanselen”, stelt de advocaat.