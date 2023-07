Duitse minister: terrorismeverdachten reisden veel naar Nederland

Vijf van de verdachten die in Noordrijn-Westfalen zijn gearresteerd, komen uit Tadzjikistan, terwijl de twee anderen uit Kirgizië en Turkmenistan komen. In Eindhoven heeft de Nederlandse politie een 29-jarige man uit Tadzjikistan aangehouden. In Breda is zijn 31-jarige vrouw opgepakt. Daartoe besloot het Openbaar Ministerie na een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), waaruit bleek dat de man lid is van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) en de opdracht had gekregen een aanslag te plegen.

Potentiële doelen

De in Duitsland aangehouden verdachten zijn volgens de Duitse minister tussen de 20 en 46 jaar oud en waren lid van de Afghaans-Pakistaanse tak van IS. Volgens de Duitse justitie hadden de mannen al potentiële doelen in Duitsland op het oog en locaties verkend. Ook hadden ze geprobeerd wapens te bemachtigen, maar ze zouden nog geen concrete aanslagplannen hebben gemaakt. Reul zei dat hij geen lijsten met specifieke doelen kende. Hij kon evenmin zeggen of er tijdens de huiszoekingen wapens zijn gevonden.

De mannen arriveerden in het voorjaar van 2022 vanuit Oekraïne in Duitsland. Volgens de Duitse autoriteiten maakte de in Eindhoven gearresteerde man eveneens deel uit van hun organisatie. De in Nederland aangehouden man en vrouw worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam.