Topdrukte in winkelstraat voor laatste kerstinkopen: ’Gelukkig is de slijterij essentieel’

„Dat wordt lekker smikkelen”, roept een voorbijganger met een tasje van de kaasboer in winkelcentrum Emiclaer. De Amsterdammer Frederik Schuitema is aan het snuffelen tussen de noten van Alexanderhoeve en heeft zijn goedgevulde boodschappenkar bij de ingang van de kaaswinkel geparkeerd. „Gelukt hoor”, roept hij enthousiast na het afrekenen. „Volgens mij is het nog wel te doen met de drukte, maar ik kom dan ook uit Amsterdam; daar is het áltijd druk”, lacht hij. „’Etentechnisch’ wordt het in ieder geval een mooie kerst. Nog niks was op, dus ik ben helemaal compleet.”

,,We gaan gourmetten”, zegt Frederik Schuitema. Ⓒ ROOIMANS, THIJS

Wat er dan op het menu staat? „We gaan gourmetten. Een klassiek kerstdingetje wel hé? Een beetje burgerlijk eigenlijk”, grinnikt Schuitema. „We doen het normaal nooit, alleen deze keer zijn we met zoveel mensen dat het gewoon handiger is. Mag ik dat eigenlijk wel vertellen?”, vraagt hij zich hardop af.

Even verderop in de stad is bij de winkels aan de Leusderweg nauwelijks meer een parkeerplek te vinden. Eén eruit, één erin: en voordat de volle boodschappenkar de auto is ingeladen sta je zo alweer een kwartier te wachten. Uitzonderlijk voor een donderdagmiddag; zelfs voor de donderdagmiddag voor kerst, vertelt Paula van den Brink van bakkerij Neplenbroek. „Omdat de scholen al dicht zijn komen klanten toch wat later op de dag en nemen ze vaak ook hun kroost mee”, verklaart ze de drukte.

Ⓒ ROOIMANS, THIJS

Bij de bakkerij loopt het al dagenlang storm. „Normaal staan we hier voorin de winkel met zijn tweeën, nu met zijn vijven. Vooral de kerstlekkernijen, zoals de stollen, appelflappen en oliebollen verkopen we aan de lopende band.” Het is de drukste tijd van het jaar, maar Van den Brink merkt dat ze door de lockdown toch minder omzet draaien dan een ’normale kerst’. „Er mogen minder mensen bij je thuiskomen, dus nu nemen ze eerder een klein kerstbrood in plaats van een grote. En namen ze anders nog wel eens iets mee voor de gastheer- of vrouw, ook dat is nu natuurlijk minder. Maar ons hoor je niet klagen hoor.”

,,Nu de essentiële winkels dicht zijn, probeer je de cadeautjes toch ergens anders bij elkaar te zoeken”, zegt Nikki Steenbeek. Ⓒ ROOIMANS, THIJS

Ondertussen blijken de supermarkten voor meer goed dan enkel het kerstdiner. „Een leuke kletspot met vragenkaartjes, voor onder de boom”, vertelt Nikki Steenbeek trots. „Tsja, nu de essentiële winkels dicht zijn, probeer je de cadeautjes toch ergens anders bij elkaar te zoeken.” Dat is een behoorlijke klus, vindt Steenbeek: „Maar gelukkig is de slijterij essentieel. Dan kan ik voor de volwassenen gewoon een lekker drankje halen”, lacht ze.