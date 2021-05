Bill en Melinda Gates gaan scheiden

Bill Gates publiceert op zijn sociale media-accounts een verklaring die door beiden is ondertekend.

De scheiding volgt op een lange bezinningsperiode en ’veel werk aan onze relatie’. De stichting die beiden hebben opgezet, blijft wel een gezamenlijk project. „We blijven geloven in die missie, maar we geloven niet langer dat we samen kunnen groeien in de nieuwe fase van ons leven.”

Bill en Melinda Gates vragen om ’ruimte en privacy’ in hun ’nieuwe leven’.

De twee leerden elkaar kennen in 1987 in New York waarna Melinda al snel op de marketingafdeling van Microsoft aan de slag ging. Op 1 januari 1994 trad het paar in het huwelijk op Hawaï. Twee jaar later verliet Melinda het bedrijf om zich op het gezin te richten. Sinds 2000 zetten ze zich met hun Bill & Melinda Gates Foundation samen in voor goede doelen.

De Bill and Melinda Gates Foundation is een van de grootste filantropische stichtingen ter wereld en is een van de meest invloedrijke instituten in de gezondheidszorg. Onder wetenschappers bestaat al jaren verdeeldheid over de stichting. Vaak wordt gejubeld over zijn miljarden voor onderzoek, soms ook klinkt er bezorgdheid om zijn daadwerkelijke motieven. „Het eerste principe van de Foundation is dat die wordt gedreven door ’de belangen en passie van de Gates-familie’ (...) Is die manier van besturen echt genoeg?”, vroeg een hoofdredactioneel commentaar van The Lancet zich eerder af. Ook klinkt er kritiek dat zijn geld uiteindelijk vooral bij de rijken zou belanden.

Miljarden

Bill Gates heeft volgens persbureau Bloomberg een vermogen van bijna 146 miljard dollar. Hij was jarenlang de rijkste persoon ter wereld. Momenteel is hij de op twee na rijkste. Amazon-oprichter Jeff Bezos is de rijkste, gevolgd door Tesla-baas Elon Musk.

Gates is ook tijdens de coronaviruspandemie een belangrijke speler geworden. Zo is hij betrokken bij de wereldwijde ontwikkeling van vaccins, waarin hij steevast een lans breekt voor eerlijke verdeling waarbij ook oog moet zijn voor ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd is hij zelf een grote investeerder in farmaceutische bedrijven.