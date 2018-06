Agent overleden na teamuitje

Het ongeluk gebeurde vorige week donderdag tijdens een dagje teambuilding met collega's in het Brabantse Hank. De man ging op een zogenoemde tokkelbaan naar beneden, maar de kabel knapte. Door het gewicht van de kabel werd het slachtoffer onder water getrokken. Pas na een paar minuten kon hij op het droge worden gehaald. Het is nog niet bekend waardoor de kabel brak.

De man werkte als agent in Gorinchem. ,,De eenheid is hierdoor geschokt. Wat teambuilding moest zijn, is op de meest tragische manier geëindigd. Het is een drama voor de directe collega's die het ongeluk hebben zien gebeuren. Dit komt dichterbij dan wat ook'', zei een politiewoordvoerder.