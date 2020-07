Inwoners Etten-Leur vinden slang in achtertuin

„Wij stelden ter plaatse een onderzoek in en de slang werd aangetroffen”, zo laat het politieteam Weerijs weten op Facebook. „Een van de aanwezige politiemensen had enige kennis van reptielen. De slang werd uiteindelijk gevangen en overgedragen aan het Dierenasiel Breda.”

Van wie de slang is en hoe hij in de achtertuin kon belanden, is onduidelijk. De politie roept de eigenaar op om zich te melden bij het asiel.