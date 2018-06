Teeven voelt voor contact slachtoffer-dader

Bij verschillende strafbare feiten bereik je met het straffen van de dader onvoldoende resultaat, vindt de PvdA. Dader en slachtoffer zouden met elkaar in gesprek moeten om de narigheid ook echt op te lossen, bijvoorbeeld met een overeenkomst over schadevergoeding. De wensen van het slachtoffer zijn leidend, zijn of haar vrijwilligheid staat voorop, benadrukt Teeven.

De bemiddeling geeft het slachtoffer de kans de regie in handen te nemen, denkt hij. „Voor de dader biedt bemiddeling een kans om excuses te maken, vragen te beantwoorden en bij te dragen aan het herstel.”

Hoewel in elke fase van het strafprocesrecht naar herstelbemiddeling kan worden verwezen, kan het volgens de PvdA het beste zo vroeg mogelijk gebeuren. Als het succesvol is volgens slachtoffer, verdachte en Openbaar Ministerie, heeft dit mogelijk invloed op de uitkomst van de strafzaak, zo wordt overwogen.

Teeven heeft inmiddels geld ter beschikking gesteld om uitgebreid te experimenteren en om in kaart te brengen wat de ervaringen zijn van slachtoffers, daders en deskundigen.