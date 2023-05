Premium Het beste van De Telegraaf

Feyenoord-fans azen op tickets Excelsior: ’Kreeg een bod van 450 euro, maar dat wees ik af’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Wendy Rijsdijk-Munne heeft een echt Excelsior-hart. Ⓒ Rias Immink

Rotterdam - Gaat Feyenoord dit weekend al kampioen worden? Het is de grote vraag die in Rotterdam leeft. En dan moet de club van Zuid zondag uitgerekend tegen stadgenoot Excelsior, dat in 2017 het kampioensfeest (tijdelijk) dwarsboomde door met 3-0 te winnen. Het leidt tot spanning én gekte. „Feyenoorders hebben me alweer 500 euro aangeboden.”