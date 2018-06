Terreurverdachten aangehouden

De twee anderen zijn mannen van 26 en 30 jaar. Justitie verdenkt een van hen van het financieel ondersteunen van jihadstrijders in Syrië. De drie mannen worden ervan verdacht dat zij betrokken zijn bij het voorbereiden van terroristische misdrijven en dat zij zich wilden aansluiten bij Jabhat al-Nusra. Het onderzoek loopt sinds de zomer en begon naar aanleiding van informatie van de AIVD.

Op 30 oktober waren er in het kader van dit onderzoek huiszoekingen in negen woningen in Arnhem, Doesburg, Rotterdam en Eindhoven. Toen was er volgens het OM nog geen aanleiding om personen aan te houden. Tijdens die acties zijn computers, tablets, gegevensdragers en mobiele telefoons in beslag genomen. Dit gebeurde ook met de paspoorten van zes mannen.

De onderzoeken hiernaar richten zich ook op deelname aan de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra. Deze beweging is een gewapende groepering die is gelinkt aan al-Qaeda en de organisatie is actief in de Syrische burgeroorlog. Jabhat al-Nusra wil net als Islamitische Staat (IS) een kalifaat stichten. Volgens deinlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD waren er begin deze maand in totaal ongeveer 160 mensen uit Nederland naar Syrië of Irak afgereisd om daar deel te nemen aan de gewelddadige jihad.