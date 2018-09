Maarten Heijmans tourt met Ramses vertolking

Dat maakt zijn management bekend. Het gezelschap van Maarten Heijmans zingt Ramses Shaffy begint in Utrecht en reist via Rotterdam, Groningen en Hengelo naar Amsterdam, waar de tournee in Paradiso wordt afgesloten.

Heijmans ontving afgelopen jaar voor zijn vertolking van Ramses Shaffy in de miniserie Ramses een Gouden Kalf tijdens het Nederlandse Film Festival in Utrecht. Tijdens de clubtour van 1 tot en met 15 maart brengt hij zijn eigen uitvoering van hits van Shaffy.

De aanleiding was het filmfestival zelf. Maarten werd gevraagd of hij het leuk zou vinden enkele nummers van Shaffy te vertolken. De acteur antwoordde: "Alleen als ik ze niet één op één na hoef te spelen, maar er mijn eigen draai aan mag geven." Na het festival kregen Maarten en zijn band zo veel positieve reacties dat er vervolg aan is gegeven in de vorm van een korte tournee.