Tik op vingers KLM: ’Hogere lonen niet in lijn met voorwaarden steun’

Dat schrijft staatsagent Jeroen Kremers in een brief aan de Eerste Kamer. Hij zet onder meer vraagtekens bij de nieuwe cao voor de piloten. De vliegers krijgen er daarin geld bij, terwijl het KLM-personeel als voorwaarde voor de staatssteun in coronatijd juist flink moesten inleveren. De piloten waren bij het regelen van dat loonoffer juist de gebeten hond, omdat ze lange tijd niet wilden inleveren. Daardoor kwam de steun voor KLM, 3,4 miljard euro aan staatsleningen en -garanties, zelfs even op de helling te staan tot de vliegers alsnog overstag gingen.

Maar hun nieuwe cao ’voldoet niet aan de voorwaarden’, schrijft Kremers, die aangeeft dat er ook intern nog over wordt gesproken: „Over die cao is van de zijde van de piloten discussie ontstaan en deze cao is door de piloten uiteindelijk niet geaccordeerd. Er moet nog blijken waar deze discussie toe leidt en of de arbeidsvoorwaarden van piloten in 2022 en daarna al dan niet aan de steunvoorwaarden voldoen.”

Opgetrokken wenkbrauwen

Ook een algemene loonsverhoging voor KLM-personeel van zo’n 5 procent leidt tot opgetrokken wenkbrauwen bij Kremers. „Hierover is de staatsagent niet tevoren geïnformeerd”, schrijft hij. „Evenmin is door KLM onderbouwd dat deze verhoging voldoet aan de voorwaarden van het steunpakket. Naar het zich thans laat aanzien is dat niet het geval, en zal KLM zonder nadere maatregelen in 2022 niet voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot matiging van de arbeidsvoorwaarde.”

Kremers zet ook vraagtekens bij de aanpak van KLM op het gebied van belastingontwijking door piloten. Die wonen vaak in landen met aantrekkelijke belastingtarieven en mogen vervolgens gratis naar Schiphol vliegen om aan het werk te gaan. Een werkgroep met piloten binnen KLM zou werk maken van een aanpak daarvan, maar daar is volgens de staatsagent weinig van terecht gekomen: „In mei bleek dat deze werkgroep onverrichter zaken was opgeheven. Voorstellen van concrete maatregelen laten op zich wachten. Aan de overtreding van deze steunvoorwaarde, die inmiddels bijna twee jaar voortduurt, is nog geen einde gemaakt.”

De flinke vermaning van staatsagent Kremers komt op een moment dat de Nederlandse Staat weer de knip wil trekken voor Air France KLM. Minister Kaag (Financiën) is bereid ruim 200 miljoen euro te steken in een aandeleninkoop om het Nederlandse belang in het bedrijf op peil te houden. Maar de Eerste en Tweede Kamer moeten daar deze week nog wel groen licht voor geven.