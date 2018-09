Uitslag Stelling: Lezers hard voor kippenboer

Waarom moet de belastingbetaler hiervoor opdraaien, hij ziet toch ook weinig terug van gemaakte winsten, redeneren de tegenstemmers. "Uitbraak van dit soort ziektes is niet te voorkomen; dus of verzekeren tegen de gevolgen of het bedrijfsrisico nemen, maar niet afwentelen op de belastingbetaler."

Voor bedrijven waar gedwongen ruiming plaatsvindt, bestaat een compensatiefonds. Twee derde vindt dat terecht; bijna 40 procent vindt dat ook aanverwante bedrijven in de sector de schade vergoed moeten krijgen, "desnoods uit de ontwikkelingsgeldpot". Een van hen zegt: "Als de overheid meent grootschalige pluimveehouderij te moeten stimuleren ten behoeve van onze concurrentiepositie in de wereldwijde afzetmarkt, moet zij ook de financiële risico's mede dragen." Een ander meent: "Compensatie vanuit Brussel lijkt mij de beste regeling, het is een grensoverschrijdend probleem."

Het vermoeden bestaat dat de vogelgriep via wilde ganzen of andere vogels Nederland is binnengekomen. Dat lijkt de meerderheid van de respondenten aannemelijk. "Veehouderijen werken tegenwoordig met strenge hygiëne-eisen waardoor het aannemelijk is dat ziektes via de lucht dan wel via wilde dieren wordt verspreid."

Een op de vijf echter gelooft er niks van. "Vroeger had je ook trekvogels, toen had je nooit dit soort epidemieën. De hele bio-industrie is van de zotte. Alsmaar groter."

Diversiteit

Ruim de helft is van mening dat verspreiding van het virus te wijten is aan het feit dat er te veel dieren bij elkaar in één ruimte worden gestopt. "Meer diversiteit in de landbouw maakt het systeem weerbaarder. Niet 10.000 kippen in een stal, maar de kip terug op het boerenerf. Weerbare kippen in plaats van de huidige plofkip en regionale productie in plaats van Nederland voor de rest van de wereld", verklaart een respondent.

Een andere reactie staat daar lijnrecht tegenover: "Al die opmerkingen van die milieuactivisten dat dit aan grootschaligheid is toe te schrijven, is de mensen op het verkeerde been zetten. De buiten lopende dieren nemen het virus mee het hok in en steken de rest aan."

Besmetting

Het lijkt ruim 60 procent beter om kippen in het voor- en najaar, tijdens de vogeltrek, binnen te houden. "Zo maak je het risico dat er kruisbesmetting plaatsvindt tussen 'wilde' vogels en commercieel gehouden pluimvee het kleinst. En daarnaast zorgen dat in deze periode de hygiëne strikt in acht wordt genomen door de hele sector."

De meesten zijn het erover eens dat uitbraak van gevaarlijke virussen moeilijk te voorkomen is, maar, vindt mening respondent, intensieve veeteelt werkt het wel in de hand. "Dit zou dus gestopt moeten worden. Maar zolang het niet tot de consumenten doordringt dat zij hier de hand in hebben door hun koopgedrag, wordt het een lastige zaak."