ANWB: meer pech door toename vakantie in eigen land

Er zullen daarom minder wegenwachten naar het buitenland afreizen. Van de twaalf ’pechhulpen’ die normaal in Frankrijk actief zijn, blijven er zes achter om in Nederland een handje te helpen, vertelt een woordvoerder. In Italië zijn dit jaar geen wegenwachten op pad. Daar zijn gestrande automobilisten aangewezen op de Italiaanse hulpdienst.

Vanwege de vakantiedip verwacht de ANWB zo’n 30 tot 40 procent minder hulpvragen in het buitenland. Al is de belangstelling voor een reisje de afgelopen twee weken wel ’enorm gestegen’, ziet brancheorganisatie ANVR.

„Dat merken we aan de telefoontjes en het zoekgedrag op de sites van reisorganisaties. We bespeuren een beginnend herstel van boekingen maar die zijn nog lang niet op het normale niveau en dat is ook niet de verwachting”, vertelt ANVR-directeur Frank Oostdam.

De branche maakt zich op voor een gigantische krimp: zo’n 75 procent minder boekingen dan vorig jaar.