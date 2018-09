Treinen Duitsland 7 jaar te laat

Volgen de krant Bild ging het daarmee bergafwaarts met de Duitse „punktlichkeit”. Na het recordjaar 2010 (meer dan 3,8 miljoen minuten te laat) ging het daarna twee jaar beter. Vorig jaar nam de vertraging weer toe.

In de top tien van lijnen met de meeste vertragingen staan allemaal trajecten in het westen van het land. Lijnen uit het oosten komen er niet in voor. Volgens de Deutsche Bahn was vorig jaar 93,2 procent van de treinen op tijd. Maar daarin zijn alleen vertragingen van meer dan 5 minuten en 59 seconde geteld. Als de Japanse rekenmethode (vanaf 1 minuut) er op wordt losgelaten, was een krappe 61 procent op tijd.

In Nederland reed in 2013 93,6 procent van de treinen op tijd, met een marge van 5 minuten.