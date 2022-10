Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Terug naar houten wielen niet aantrekkelijk

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

Niemand is tegen schone lucht, maar de wens van activisten om al in 2030 te zorgen voor bijna nul viezigheid is volgens Brussel onhaalbaar. Eurocommissaris Frans Timmermans ligt bij bepaalde groepen onder vuur omdat hij kiest voor ’slechts’ een extra stap richting de nieuwe advieswaarden van de WHO. Deze waarden zijn op basis van ’nieuwe wetenschappelijke inzichten’ vorig jaar nog strenger geworden. De WHO schat in dat nadelige gezondheidseffecten van luchtvervuiling zich voordoen bij nog lagere concentraties dan eerder werd ingeschat.