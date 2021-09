18-jarige Venhuizer aangehouden na brute steekpartij Hoogkarspel

Hij wordt volgens de politie verdacht van betrokkenheid bij het steekincident dat zaterdagnacht aan de Noordervoert in de Noord-Hollandse plaats Hoogkarspel plaatsvond. Twee jongens werden rond 23.45 uur door twee anderen jongemannen van hun fiets gehaald, en een 15-jarige Hoogkarspeler werd in zijn hoofd gestoken. Later bleek dat het mes zelfs door de schedel was gedrongen. Daarna gingen de beide verdachten ervandoor, een van hen met de fiets van het slachtoffer. Het slachtoffer moest in het ziekenhuis worden behandeld.

De politie hoopt nog steeds op tips die tot de aanhouding van de tweede verdachte kunnen leiden.

Het steekincident zorgde voor de nodige opschudding in Hoogkarspel, waar ook het kermisfeest in volle gang was. Rondom deze kermis waren ook veel andere ongeregeldheden waaronder vechtpartijen, zij het er weg van het (afgesloten) feestterrein. Daarbij gedroeg een groep pubers zich uiterst agressief. Dit escaleerde zo dat één jongeman twee agenten te lijf ging.

Gebruik onze WhatsApp-tiplijn 0613650952.