Campinggast blijft lachen in natste lente ooit: ’Bij regen onder de luifel met een pilsje’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Triska van Asselt zit tevreden toe te kijken hoe manlief Gerard als een doorgewinterde campingkok met het gasstel in de weer gaat. Een bui deert ze niet zoveel, hoewel ’het met vijf kleine kinderen wel een ander verhaal is’. Ⓒ Amaury Miller

Ermelo - We zitten midden in de natste lente ooit, wat betekent dat er extra genoten wordt van het tot nu toe bij uitzondering zonnige weekend. Bij recreatiepark De Paalberg stroomt het vrijdagmiddag vol met campinggasten, die met een grote grijns en zweet op het voorhoofd de tent opzetten. „Het is echt een cadeautje na het beroerde weer van de afgelopen tijd”, aldus Bertha.