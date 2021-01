Dood gevonden Lotte nog één keer naar school

Het zal een emotionele bijeenkomst worden, stelt Jeroen Baardemans van Namens de Familie, die door de ouders is ingeschakeld als woordvoerder. ,,De samenkomst is ook besloten, zodat er in alle rust afscheid kan worden genomen.”

Herdenkingsplek

Het jonge slachtoffer zat in klas 2G1 van het Zone College in Almelo, het voormalige Agrarisch Opleidingscentrum AOC.

De school zorgt ervoor dat de bijeenkomst kan worden gehouden met inachtneming van de coronaregels. Ook enkele goede vrienden en vriendinnen van het meisje zullen aanwezig zijn.

Leerlingen van het Zone College hebben een bloemstuk gemaakt voor de overleden Lotte.

Het Zone College had al een herdenkingsplek samengesteld voor Lotte, waar naast haar foto ook een kaars brandt. Er ligt er een condoleanceboek waarin scholieren hun persoonlijke gevoelens kunnen zetten, iets wat volgens de leiding van de school veel gebeurt.

Privacy

Dinsdagavond is het lichaam van de minderjarige Overijsselse nog in het uitvaartcentrum, waar een condoleancebijeenkomst is.

Na het afscheid in de school is de crematie van de jonge tiener. ,,Dat zal ook in kleine kring gebeuren”, zegt Baardemans. ,,De familie heeft vooral behoefte aan rust en privacy.”

Ⓒ Zone College

"Drie verdachten zitten vast: vader en twee zonen"

Het lichaam van het meisje werd anderhalve week geleden, zondag eind van de middag, aangetroffen in een sloot parallel aan het Twentekanaal, bij industrieterrein Wendelgoor in Almelo, niet ver van een spoorbrug.

Daar is uitgebreid forensisch onderzoek verricht. Enkele dagen geleden werd er nog een bord geplaatst waarin meer getuigen worden opgeroepen zich te melden.

Misdrijf

Er zitten drie verdachten vast, de 43-jarige vader Hans de W. en twee van zijn minderjarige zonen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van het meisje.

De rol van de beide minderjarige zonen wordt door het Openbaar Ministerie zwaarder ingeschat dan die van hun vader. ,,Ze worden verdacht van een misdrijf waar twaalf jaar of meer op staat”, gaf de persrechter aan.