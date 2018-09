Rutte: geef geld voor slachtoffers ebola

Rutte noemt ebola in het filmpje een verschrikkelijke ziekte die een grote ramp veroorzaakt in West-Afrika. Wat we aan beelden zien toont volgens hem slechts het topje van de ijsberg. Hij sluit het fragment af met de woorden: „Ik ben Mark Rutte en roep alle Nederlanders op: kom in actie voor de slachtoffers van ebola. Met school, vereniging en bedrijf. En geef op giro 555.”

De nationale actieweek om geld in te zamelen voor de strijd tegen ebola loopt tot en met vrijdag.