Agent Ferguson niet vervolgd voor doden tiener

McCulloch zei dat veel verklaringen van getuigen van het schietincident elkaar tegenspraken. Ook zijn er mensen geweest die zich opvoerden als getuigen, terwijl ze dat niet waren. Zij baseerden hun verklaringen op wat zij van andere mensen in de omgeving hadden gehoord. Veel verklaringen komen ook niet overeen met het bewijsmateriaal dat door de jury is onderzocht. Wilson heeft twaalf keer geschoten op Brown.

De dood van de ongewapende jongen leidde tot weken van rellen in de voorstad van St. Louis. Dat had er alles mee te maken dat de zwarte jongen werd neergeschoten in een goeddeels zwarte wijk, door een blanke agent die onderdeel is van een grotendeels blanke politiemacht. De bewoners van de wijk maakten zich al tijden boos over de politie, die zwarte mensen harder zou aanpakken. De dood van Brown was de druppel.

Berichtgeving in sociale media hebben bijgedragen aan de woede, zei McCulloch. De aanklager leverde ook kritiek op traditionele media, die in hun verslaggeving de getuigen en vermeende getuigen op een voetstuk plaatsten. Verhalen in de media hebben ook andere getuigen beïnvloed. Verklaringen van geïnterviewden en bewijsmateriaal in de zaak worden binnenkort vrijgegeven, aldus McCulloch.

De familie van Brown liet weten ,,diep teleurgesteld'' te zijn in de uitspraak van de jury en riep betogers op vooral vreedzaam te protesteren.

Gevreesd wordt voor nieuwe rellen na de uitspraak. De nationale garde staat klaar om in te grijpen. President Barack Obama en gouverneur Jay Nixon van Missouri riepen eerder al demonstranten op om vreedzaam te betogen, ongeacht de uitspraak van de jury. Bij het politiebureau in Ferguson heeft zich vlak voor de uitspraak een groep mensen verzameld.