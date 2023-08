Na regen komt zonneschijn: buien maken plaats voor nazomer

Dat schrijft Weeronline.

Vanaf het middaguur zijn er vooral in de noordelijke provincies nog buien. De rest van het land krijgt dan zonnige perioden. In de loop van de middag wordt het ongeveer 19 graden met een overwegend matige wind uit het westen.

In de avond vallen de laatste buien in het noordoosten van het land. Dan kan wel alweer vanuit het westen de bewolking toenemen. In de nacht van donderdag op vrijdag kan kan vooral in de zuidelijke provincies enige tijd regen vallen. In de noordelijke helft van het land blijft het ’s nachts overwegend droog.

Vrijdag

Vrijdag wordt vooral weer nat, en in de zuidelijke helft van het land is het waarschijnlijk aanmerkelijk natter dan in Noord-Nederland. In de noordelijke provincies kan zelfs de zon af en toe doorbreken. Op de meeste plaatsen wordt het vrijdag rond de 20-21 graden: „Een heel gebruikelijke temperatuur voor deze tijd van het jaar”, aldus Weeronline. De wind is zwak of hooguit matig van kracht en waait uit het zuiden.

Weekend: nazomerweer na grijze start

Het weekend zal grijs van start gaan: bewolking en (mot)regen in de morgen. ’s Middags verdwijnt de kans op regen en breekt de zon door.

Zaterdag start grijs met nevel, mist of lage bewolking. Mogelijk valt lokaal een beetje (mot)regen in de ochtend. Naarmate de dag vordert verdwijnt de kans op regen en breekt de zon door. Het waait matig en de temperatuur wordt tot 24 graden in het zuidoosten. Zo voelt het zaterdagmiddag een beetje (na)zomerachtig aan.

Ook zondag wordt het aangenaam weekendweer: van maximaal 21 graden op de Waddeneilanden tot regionaal 25 graden in Brabant en Limburg. Zondags wordt een droge dag met een zwakke tot hooguit matige noordoostenwind en een mix van wolken en zon.

September

September belooft een rustige maand te worden met flinke zonnige perioden en warmer weer dan normaal. Toch kunnen we soms te maken krijgen met stevige buien, en de nachten kunnen regelmatig koud en mistig verlopen.

Normaal gesproken telt september 7 warme dagen, nu zullen dit er waarschijnlijk meer zijn. In de eerste helft van de maand is vooral in het zuidoosten een behoorlijke kans op zomerse warmte: bij een wind uit zuidelijke en oostelijke richtingen zal de temperatuur op kunnen lopen naar 25 graden.

Echt zomers?

Of het echt zomers warm wordt hangt niet alleen af van de windrichting, maar ook van de hoeveelheid zon. De kans op rustig, zonnig en droog weer is groot. Toch zijn de hogedrukgebieden niet krachtig genoeg boven ons land om dagenlang zonnig en droog weer op te leveren. Regelmatig ontstaan ook stapelwolken en dat resulteert soms in flinke plensbuien met veel regen in korte tijd, zo schrijft Weeronline.

Koude nachten en mist

Onder de rustige omstandigheden koelt het in de nachten flink af en ontstaat gemakkelijk mist. Doordat de dagen snel korter worden en de nachten langer zal deze mist steeds vaker verkeershinderlijk worden, oppassen dus!