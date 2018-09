UWV misbruikt foto Marokkaans PvdA-raadslid

Het Helmondse raadslid werd er dinsdag op geattendeerd door een voormalig studiegenoot. Hij heeft het UWV gevraagd om de foto weg te halen omdat hij nooit toestemming heeft gegeven voor het gebruik.

Het gaat volgens hem om een foto die het Eindhovens Dagblad in 2008 van hem maakte voor een verhaal over succesvolle Marokkanen. Chahim is behalve raadslid ook klimaatonderzoeker bij TNO. Hij zit niet verlegen om werk of een uitkering, reageerde hij dinsdag. Het UWV heeft hem laten weten dat de foto zal worden verwijderd. Chahim heeft de excuses van het UWV aanvaard en kan er inmiddels wel om lachen.

Het UWV liet weten dat er gebruik is gemaakt van een fotodatabank en dat wordt uitgezocht hoe de foto van Chahim daarin terecht heeft kunnen komen.