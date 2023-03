Vrouw geschokt door beleid zwemclub: ’Je mag niet naakt in de kleedkamers en onder de douche’

Het verhaal wordt opgetekend door de Australian Broadcasting Corporation. Zwemster Nada Pantle maakt regelmatig gebruik van de kleedkamers van de Terrigal Surf Lifesaving Club (een club van reddingszwemmers) om te douchen na een vroege ochtendduik in de oceaan. Onlangs ontving Pantle echter een waarschuwingsbrief van de club waarin werd beweerd dat Pantle „het beleid van de club inzake naaktheid in kleedkamers” had geschonden.

„In de brief staat niet wat ik had gedaan of wie een klacht heeft ingediend, maar het suggereerde min of meer dat iets seksueels had gedaan”, vertelt een verbouwereerde Pantle aan ABC. „Op een gegeven moment moet je je kleren uitdoen om je andere kleren aan te trekken. Daarom hebben we kleedkamers.” Volgens de club had Pantle echter een handdoek om zich heen moeten slaan of haar ondergoed moeten aanhouden. „We vragen onze zwemmers gewoon om in hun ondergoed te douchen en zich daarna om te kleden met een handdoek om zich heen of in de toiletruimte”, vertelt Julie Redfern, woordvoerder van de club. „We krijgen al vele, vele jaren klachten over kinderen die worden blootgesteld aan naakte volwassenen in onze doucheruimte”, vertelt ze. „Daarom hebben we dit Child Safe-beleid.”

Pantle is inmiddels geen lid meer van de club maar heeft wel een afscheidsadvies: „Er gaat niets boven ouderlijk toezicht in kleedkamers.”