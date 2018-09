Brink's mag geen gewapende beveiliger inzetten

Brink's had gevraagd om als zelfverdediging de mogelijkheid te hebben zelf vuurwapens in te zetten. De staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie kan toestemming hiervoor geven als er sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. De staatssecretaris heeft dit zogenoemde verlof geweigerd en de rechter bepaalde dinsdag dat dit terecht was. Ook de motivering die daarvoor is gegeven, is afdoende, bleek dinsdag.

Brink's heeft namelijk zelf maatregelen getroffen die het gevaar voor medewerkers tot een minimum beperken en de overval vertragen, waardoor de politie meer tijd krijgt om in te grijpen. Verder heeft de staatssecretaris ook duidelijkheid gegeven over de aanpak van gewapende overvallen.