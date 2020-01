Flinke files door mist, ongelukken en storing

Met name in het zuiden van het land zijn in verband met de mist een aantal spitsstroken afgesloten, meldt de ANWB.

Ten noordwesten van Amsterdam zijn er problemen door de afgesloten Velsertunnel. In verband met een technische storing is de tunnel afgesloten. De verkeerslichten staan op rood. Alle verkeer moet daardoor via de Wijkertunnel.