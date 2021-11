Nederlander in Spanje gearresteerd voor poging moord op landgenoot

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt te hebben gehoord van het incident, maar kan er weinig over kwijt. „Er is in ieder geval geen consulaire bijstand gevraagd”, laat een woordvoerder weten. Die krijgt de verdachte alsnog als er een verzoek daartoe binnenkomt.

Het gevecht tussen de twee landgenoten ontstond op de terrassen van twee nabijgelegen etablissementen in El Albir, een populaire plaats aan de Costa Blanca die uitmaakt van de gemeente Alfaz del Pi, gelegen tussen Benidorm en Altea. Er zaten 21 maart ook andere personen in de horecagelegenheden.

Bloedende wond

Geschrokken ooggetuigen waarschuwden de politie en een ambulance, die snel ter plaatse waren. De gewonde man werd aangetroffen met een bloedende wond in de buikstreek. De dader was toen al gevlucht. Agenten vonden een mes, waarschijnlijk gebruikt bij de steekpartij.

Er werden ook tafels en stoelen gebruikt om elkaar te bekogelen, volgens diverse Spaanse media. Daardoor werd ook behoorlijke schade aan de bars aangericht. Beide Nederlanders zouden volgens getuigen veel hebben gedronken.

De gewonde man werd in ernstige toestand overgebracht naar het Marina Baixa-ziekenhuis in Villajoyosa waar hij werd geopereerd. Volgens informatie van gezondheidspersoneel heeft hij veel geluk gehad. Het mes miste enkele vitale organen op slechts enkele centimeters.

Terugkeer naar Spanje

De veertiger werd opgepakt door de Guardia Civil in Benidorm, maar opmerkelijk genoeg nadat hij terugkeerde in Spanje. Na het ernstige steekincident vluchtte hij in eerste instantie naar Nederland. Hij keerde terug toen hij dacht de politie niet langer naar hem op zoek was, maar werd na aankomst al snel opgepakt.

Rechercheurs troffen hem aan in een toeristisch appartement in Cala de Finestrat in Benidorm, waar hij werd gearresteerd op verdenking van poging tot moord. Zowel dader als slachtoffer is volgens de politie vaker betrokken geweest bij gewelddadige incidenten.